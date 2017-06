"Natale in serie A", vivi le feste con i cartoons di Premium

I cartoons sono tra le produzioni di Premium Sport più amate grazie alla capacità di sdrammatizzare protagonisti e fatti del mondo del calcio: ogni settimana, durante Premium Weekend. Ideati da Stefano Zaccarella, i disegni di Riccardo Mazzoli doppiati da Savi&Montieri dilettano il pubblico con parodie e satire di personaggi come Andrea Agnelli, Adriano Galliani, Aurelio De Laurentiis, Massimo Moratti e tanti altri.



Quest'anno, grande regalo per tutti gli appassionati visto che lo speciale di Natale sarà un vero e proprio lungometraggio di quindici minuti con tutti i personaggi . "Natale in serie A", il vero cinepattone del 2016, andrà in onda il 25 dicembre alle ore 21 su Premium Sport HD.

IL PROMO