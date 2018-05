"Napoli, Sarri furioso con De Laurentiis: andrà via"

Aurelio De Laurentiis è passato all'attacco e Maurizio Sarri non l'ha presa bene. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport l'avrebbe presa così male da avere già pronte le dimissioni. La sua era a Napoli, dunque, sarebbe ai titoli di coda: il patron ha chiesto chiarezza entro la fine del campionato e ha insistito sul solito punto, quello del mancato ricorso al turnover, lamentandosi anche della prematura uscita dall'Europa, all'allenatore le ultime critiche non sono piaciute.



Sarri è rimasto quest'estate chiedendo ai propri giocatori di fare altrettanto: era il patto scudetto, ma il Napoli, arrivato senza le necessarie energie fisiche e mentali al rush finale, si è dissolto a Firenze dopo aver centrato l'impresa allo Juventus Stadium. Il terzo titolo della storia è quasi sfumato, ma non è per questo che Sarri, com'è molto probabile, andrà via.



Nel 2017 l'allenatore ha firmato un contratto da 1,4 milioni netti a stagione per 4 anni, fino al 2021, ma pagando una clausola da 8 milioni può liberarsi prima: l'incontro tra De Laurentiis e l'agente Pellegrini per l'aumento dell'ingaggio non è mai stato fissato e Sarri, come ha sempre ripetuto, avrebbe continuato solo in presenza di stimoli. Evidentemente, al momento, non ne ha e salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe andar via, magari provando l'esperienza al Chelsea.



Il Napoli, invece, punta su una rosa di quattro nomi: Conte è la suggestione forse troppo costosa, Unai Emery una possibilità, Simone Inzaghi e Giampaolo le due idee più concrete, la prima cambiando completamente registro rispetto a Sarri, la seconda provando a continuare più o meno sullo stesso percorso degli ultimi tre anni.