Napoli, Allan: "È arrivata l'ora di vincere qualcosa"

A Napoli il ritornello è sempre lo stesso: la scorsa estate c'era il patto scudetto, quest'anno la voglia di ripartitre. "L'anno scorso abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto e questo ci dispiace: è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli". Le parole di Allan a Radio Kiss Kiss Napoli rappresentano più o meno il pensiero di tutta la squadra.



"La forza di questo Napoli resta il gruppo. Si è visto nelle prime due partite contro Lazio e Milan, non abbiamo mai mollato, abbiamo provato tutti a dare una mano. Questo gruppo è speciale, guarda sempre ai compagni in difficoltà, ci teniamo tanto a vincere le partite col collettivo. Ma non possiamo regalare gol ad avversari come Lazio o Milan, bisogna essere concentrati per novanta minuti e vincere le partite. Domenica con la Samp sarà lo stesso, proveremo a preparare al meglio questa partita".



"Perché corro tanto? Ho sempre voglia di vincere e di andare oltre i miei limiti. Siamo tutti molto sereni grazie ad Ancelotti. È facile lavorare con lui, è tranquillo e ti lascia libero di fare ciò che sai. Dice due o tre parole per indirizzarti, è molto bravo. La Seleçao? Vorrei avere una chance. L’allenatore ha dato un'opportunità a tanti ragazzi che giocano in Brasile, spero possa darla anche a me".