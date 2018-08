"Napoli, De Magistris chiederà la messa in mora del club"

Continua la 'guerra' tra Luigi De Magistris e Aurelio De Laurentiis. Al Sindaco di Napoli, riferisce la Repubblica, non è andato giù il duro comunicato del club azzurro nei suoi confronti (il primo cittadino è stato definito "inadeguato" non solo in riferimento alla gestione dello Stadio San Paolo, al centro degli scontri dialettici ormai da tempo), pubblicato poi anche su alcuni quotidiani.



De Magistris avrebbe preteso le scuse di Adl (scuse che non sono arrivate) e ora sarebbe pronto a querelarlo anche per via di alcuni riferimenti a presunti interessi del fratello del Sindaco per i concerti estivi al San Paolo.



Inoltre il Comune sarebbe intenzionato (lo avrebbe reso noto l'Assessore allo Sport Borriello) a chiedere la messa in mora del Napoli per non aver versato il 10% dell'incasso della sfida con il Milan: a causa del mancato rinnovo della convenzione tra le parti la società campana dovrebbe infatti pagare l'affitto per giocare nell'impianto cittadino.