"Napoli, con Ancelotti punta di peso e niente regista"

Domani partirà ufficialmente la stagione del Napoli di Carlo Ancelotti con il raduno e le visite mediche rima della partenza, martedì, per Dimaro dove si svolgerà il ritiro azzurro. C'è molta curiosità e attesa per le scelte e le novità che l'ex tecnico del Bayern Monaco apporterà a livello tattico rispetto al suo predecessore Maurizio Sarri: il Mattino ha provato ad anticipare quella che comunque si preannuncia come una piccola grande rivoluzione.



Anzitutto con l'allenatore di Reggiolo dovrebbe rivedersi il centravanti di peso "in grado di proteggere palla per far salire la squadra e di colpire di testa finalizzando al meglio i cross dal fondo": Arek Milik sembra dunque destinato al momento (a meno di un colpo durante il mercato) a partire come titolare davanti a Lorenzo Inglese. Dries Mertens di conseguenza verrà arretrato e tornerà al suo ruolo naturale: potrebbe giocare da esterno o comunque in posizione centrale nel 4-2-3-1.



Cambi in vista anche in mediana perché, secondo il quotidiano campano, in sostanza sparirà la figura del regista puro e i due centrocampisti dovranno soprattutto proteggere la difesa garantendo comunque il proprio apporto nella manovra offensiva. Per questo è stata avvallata la cessione di Jorginho (andrà al Chelsea o al City?) e al contrario blindato Diawara. Sarà fondamentale il ruolo ricopero dal nuovo acquisto Fabian Ruiz, che il tecnico avrebbe indicato proprio per il tipo di calcio che ha in mente: meno passaggi e "ricerca più rapida degli attaccanti".