"Mourinho disse a Pep: passiamo noi. Ed era già del Real..."

Quella scena è rimasta nella storia del calcio: l'Inter è rimasta in dieci a Barcellona per l'espulsione di Thiago Motta, Pep Guardiola chiede a Zlatan Ibrahimovic di avvicinarsi per dargli dei suggerimenti e José Mourinho sussurra qualcosa all'orecchio dell'allenatore rivale. Cosa? Lo ha rivelato Javier Zanetti, attuale vicepresidente nerazzurro e all'epoca capitano della squadra che poi vinse il Triplete: "Mourinho era tranquillissimo, ricordo ancora la scenetta con Guardiola, dove gli disse che avremmo passato noi il turno. In quella gara uscì lo spirito di squadra".



La cosa incredibile è che quel giorno, 28 aprile 2010, José Mourinho era già il futuro allenatore del Real Madrid. Lo conferma Zanetti e lo dicono i documenti usciti in questi giorni. "Sarebbe andato via comunque, anche se non avessimo vinto la coppa - spiega Javier -. Il Real era una sfida importante e sapeva bene che sarebbe stato difficile ripetere quello che ha fatto con noi. Mi fece capire qualcosa le ultime due settimane, prima della Champions, ma ci tengo a precisare che lui voleva prima finire al meglio quello che aveva iniziato, poi pensava al Real". Nel comunicato diffuso dall'Agenzia delle Entrate spagnola, in effetti, emerge che Mourinho aveva firmato il contratto con il Real il 31 marzo 2010, quando non aveva ancora vinto nessuno dei tre trofei che poi portò a casa a fine stagione.