"Milan, Stephen Ross chiede informazioni ad Elliott"

"Scusi, mi dice com'è messo il Milan?". Stephen Ross, magnate statunitense miliardario, deve aver fatto una domanda più o meno simile agli uomini del fondo Elliott, quello che ha permesso con il suo prestito a Yonghong Li di acquisire il club l'anno scorso. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il patron dei Miami Dolphins avrebbe chiesto informazioni sui rossoneri.



Non sarebbe esattamente una brutta notizia per i tifosi del Milan, se dovesse essere confermata e se dovesse esserci un seguito: Ross ha 74 anni e ha un patrimonio da 7,4 miliardi di dollari, abbastanza per rilanciare il club. È entrato nello sport a stelle e strisce comprando i Miami Dolphins, squadra di football americano, ma crede nelle potenzialità economiche del calcio al punto da aver creato l'International Champions Cup, il torneo che si gioca in estate tra le grandi del calcio europeo. Le sue idee? Stadio di proprietà e Superlega da 24 club che sostituisca la Champions League, in stile Nba.



Le voci di una nuova cessione del Milan, dunque, si fanno sempre più insistenti dopo che nei giorni scorsi erano emersi anche i nomi di Usmanov, Rybolovlev (che poi ha smentito) e Al-Falasi. Le ultime mosse degli attuali dirigenti, con una serie di viaggi programmati in Cina, non fanno pensare tuttavia a un passo indietro di Yonghong Li.