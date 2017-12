"Milan, primi dubbi verso Montella dopo Atene. E scetticismo per gli allenamenti"

La notizia del giorno è senza ombra di dubbio l'esonero di Vincenzo Montella. Come ricordato da Carlo Pellegatti nel corso di Premium Sport News i segnali di una possibile svolta erano arrivati con le dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Premium prima della partita contro il Torino. Il direttore sportivo del Milan aveva messo in guardia l'allenatore: "In campionato non bisogna più sbagliare, il rodaggio è finito".



Invece i rossoneri hanno steccato ancora (nonostante le tante occasioni da gol): da qui la decisione di cambiare e affidare la squadra a Gattuso, già preallertato nella serata di domenica. Non si poteva decidere nella notte a causa del fuso orario con tra Cina e Italia: lunga riflessione e poi la comunicazione a Montella in mattinata da parte di Mirabelli a Milanello. A spingere per il cambio immediato pare sia stato l'amministratore delegato Marco Fassone, il cui proposito è stato avallato dal presidente Li Yonghong in conference call.



I dirigenti erano comunque insoddisfatti da tempo. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, pesanti dubbi nei confronti dell'ex tecnico, 'colpevole' di non aver valorizzato a dovere il faraonico mercato, erano emersi infatti dopo lo 0-0 contro l'Aek Atene in Europa League lo scorso 2 novembre. Iin quella gara il Milan, come avvenuto poi a Napoli, non aveva fatto un tiro in porta in 45'. Lo scetticismo veniva pure dall'intensità degli allenamenti: il problema era stato sottoposto a Montella che aveva allontanato il preparatore atletico Marra, sostituito da Mario Innaurato che ha diretto la seduta odierna. Il nuovo corso ha già preso il via.