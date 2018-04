"Milan, malumore di alcuni giocatori per i giorni di riposo annullati"

La clamorosa sconfitta contro il Benevento fanalino di coda (e retrocesso matematicamente domenica) ha lasciato il segno in casa Milan. Gattuso ha espresso tutta la sua rabbia al termine del match del Meazza e deciso di cancellare i due giorni di riposo che erano previsti.



Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport alcuni giocatori non avrebbero affatto preso bene questa scelta del tecnico perché convinti che sarebbe stato necessario comunque tirare il fiato. Nulla da fare: ieri l'ad Marco Fassone a Milanello ha tenuto a rapporto la squadra ribadendo quanto sia importante la qualificazione in Europa League, sia termini di prestigio sia in termini economici.



Anche Gattuso ha parlato al gruppo e nel discorso di Rino sarebbero emersi anche dispiacere e amarezza per il crollo, fisico ma soprattutto mentale, delle ultime settimane. Il ds Massimiliano Mirabelli era presente ma non è intervenuto: la sua opinione l'aveva già chiarita sabato sera ai microfoni di Premium Sport dopo la gara contro i giallorossi.