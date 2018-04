"Milan, Li Yonghong verserà i 37,4 milioni di euro"

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del Milan andato in scena questa mattina, il proprietario e presidente Li Yonghong ha confermato che farà fronte, senza ricorrere a un ulteriore prestito del fondo Elliott, all'aumento di capitale da 37,4 milioni di euro deliberato dal cda del 13 marzo.



"È quanto filtra dal club - secondo quanto riferisce l'Ansa - assieme alla convinzione che sono in arrivo i 10 milioni di euro relativi alla prima tranche, sollecitata dall'ad Marco Fassone per le esigenze di ordinaria amministrazione, e attesa entro il 4 aprile.



Al momento dunque Li Yonghong mantiene salda la sua posizione e allontana le voci di un ingresso di Elliott (al quale dovrà restituire 303 milioni più interessi entro ottobre) in società per fare fronte alla gestione fino al termine della stagione.