"Milan, Li Yonghong a Londra: prova a chiudere la cessione del club"

Li Yonghong ci prova in extremis. Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore il presidente del Milan si troverebbe a Londra per tentare di chiudere la cessione della società rossonera: il tempo a disposizione è poco perché entro domani deve restituire a Elliott i 32 milioni di aumento di capitale. Qualora non ci riuscisse il club passerebbe nelle mani del fondo nella giornata di lunedì.



Nello specifico il broker cinese, riferisce il quotidiano economico, sarebbe "impegnato in alcune riunioni in banche d'affari" e starebbe lavorando insieme ai suoi advisor per valutare l'offerta di Rocco Commisso e altre opzioni tra le quali spicca quella della famiglia Ricketts.



Le prossime ore saranno dunque decisive in un senso o nell'altro: al momento secondo alcuni rumors non sarebbe ancora partito il bonifico per estinguere il debito con Elliott.