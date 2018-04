"Milan, errori nei momenti chiave. Stadium ferito dal gol di Bonucci"

Il Milan commenta sul proprio sito ufficiale il ko allo Stadium. "Lo ha riconosciuto anche Allegri che per la Juventus quella contro il Milan è stata una delle partite più difficili della stagione. Ma a Rino Gattuso non basta. La prestazione c'è stata. La squadra è stata squadra. Ma gli errori nei momenti che contano in partite come quella di Torino, non sono errori qualunque. Sono episodi che pesano e che determinano. Il gruppo deve trovare il modo di eliminarli" si legge sul portale del club rossonero.



Dopo il vantaggio di Dybala i rossoneri erano riusciti ad agguantare la capolista: "Il 2018 della Juventus era intonso in campionato, zero gol subiti. Zero allo stato puro. Fino a quel momento. In cui Leonardo Bonucci, in sospensione fra Barzagli e Chiellini, ha trafitto Buffon. È stato in quel momento che lo Stadium si è sentito ferito. Poi, come a Londra. L'imbattibilità bianconera giunta al termine è una piccola consolazione, ma resta".



Nella ripresa il Diavolo ha sfiorato il sorpasso: "Nessuna prima punta del Milan è riuscita ad essere pericolosa. Lo sono stati Suso, Calhanoglu e Bonaventura. È un aspetto su cui il Milan deve continuare a migliorare".



"Il Milan non perdeva in campionato dal 23 dicembre. Era il 2017, era il periodo dei carichi di preparazione. Quella sconfitta contro l'Atalanta bruciò nel modo giusto a cavallo del Natale, tanto da produrre la grande reazione nell'immediatamente successivo Derby di Coppa Italia. La squadra deve attivare lo stesso processo di combustione, in questi giorni di festività pasquali e di lavoro a Milanello" ricorda infine il club a tre giorni di distanmza da un altro derby che i rossoneri hanno l'obbligo di vincere per sperare ancora nella Champions.