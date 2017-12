"Milan, Elliott cerca un altro azionista al posto di Li"

Arriva un'altra indiscrezione sul Milan da parte della Gazzetta dello Sport: dopo la presunta bocciatura del voluntary agreement, al momento smentita dalla Uefa che ha chiarito di non aver preso ancora alcuna decisione, il quotidiano rosa svela che Elliott, il fondo di investimento americano che ha prestato circa 300 milioni in totale, sarebbe già in cerca di un azionista che prenda il posto di Yonghong Li.



Il club, d'altro canto, deve resistituire il maxi-prestito, più 50 milioni di interessi, entro ottobre 2018 e Fassone si sta adoperando da tempo per il rifinanziamento del debito: secondo la Gazzetta dello Sport l’advisor BGB Weston avrebbe individuato la banca d’affari Highbridge Capital Management. Se l'operazione dovesse riuscire, sparisce il timore che diventi Elliott il nuovo proprietario del Milan.



In ogni caso restano il rosso di bilancio che potrebbe essere pari a 100 milioni e le probabili sanzioni imposte dal settlement agreement e dal mancato rispetto del fair play finanziario. Il Milan non rischia l'eventuale esclusione dalla coppe, nel caso in cui riuscisse a qualificarsi, ma patteggerà delle pene come hanno fatto in passato Inter e Roma. Quello che i tifosi temono di più è che con questa situazione cedere top player è inevitabile: secondo la Gazzetta i nomi più a rischio sono quelli di Donnarumma, Bonucci e Suso.