"Milan-Bonucci, c'è tensione: può andare via"

Tensione, di questi tempi, è la parola che meglio descrive l'atmosfera che si respira al Milan. E a quanto pare i problemi societari, con il cambio di proprietà e un'esclusione dall'Europa League da ribaltare nel ricorso al Tas, si riflettono anche sullo stato d'animo dei calciatori. Il ritiro è cominciato da poco e secondo quato scrive la Gazzetta dello Sport, tra Leonardo Bonucci e il club ora non è più amore come nella scorsa estate, quando l'ex juventino sposò il nuovo progetto rossonero per diventarne il leader.



Stando all'indiscrezione del quotidiano rosa, Bonucci non si sentirebbe più incedibile e avrebbe ricevuto strani segnali dalla società, interpretabili con un "Se vuoi, puoi anche andare". Mirabelli e Fassone non lo mettono sul mercato e aspettano al massimo che sia lui a bussare alla loro porta, ma è risaputo che il Milan ha bisogno di 50 milioni in cassa e la cessione di Locatelli, sempre più vicino al Sassuolo, non basta. Un big, molto probabilmente, dovrà andare via, e forse la società, che chiede più o meno 35 milioni per il difensore, valuta la necessità di risparmiare anche i soldi dell'ingaggio del capitano.



Bonucci, così, valuta una via d'uscita e il Psg è l'ipotesi più probabile, soprattutto se il Milan dovesse davvero ritrovarsi fuori dall'Europa: andando a Parigi, su consiglio di Buffon, sposerebbe un altro progetto, senza la responsabilità da capitano che ha in rossonero, ma con la possibilità di giocare la Champions. E di continuare a guadagnare, senza essere un peso, lo stipendio attuale.