"Leicester, Ranieri tradito da Vardy e le altre star: così lo hanno cacciato"

"Aveva i giocatori contro, ecco perché Ranieri è stato esonerato". Craig Shakespeare, manager ad interim del Leicester, ha già smentito la teoria del complotto che prende piede in Inghilterra, ma la ricostruzione del Sun appare comunque credibile, anche perché le parole del presidente dal cognome impronunciabile (Srivaddhanaprabha) hanno lasciato un'aura di mistero dietro la clamorosa decisione del club. "Voi vedete solo quello che possiamo mostrarvi, ma ci sono un milione di cose da risolvere".



Tra questo milione di cose, appunto, ci sarebbe stato il rapporto ormai logoro tra Ranieri e le star della squadra. Secondo quanto rivela il Sun, Schmeichel, capitan Morgan e Jamie Vardy avrebbero incontrato il direttore sportivo John Rudkin già a dicembre e da quel momento altre tre volte per discutere dell'opportunità di un cambiamento. Proprio in questo periodo (un caso?) il Leicester è crollato in campionato scivolando al 17° posto e dopo la sconfitta in Champions la società ha esonerato Ranieri. Tradito forse proprio da quei giocatori che ha trasformato in campioni l'anno scorso.



Non possono essere le parole dette in pubblico, ovviamente, a smentire la ricostruzione. Schmeichel, su Instagram, a due giorni dall'esonero, ha voluto ringraziare Ranieri: "Merita il massimo rispetto per quello che ha fatto qui con noi. Grazie boss".