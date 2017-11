"La riconoscenza è sacra": Bonucci, il motivatore ce l'ha con te?

Non ci sono nomi, né cognomi, nel tweet di Alberto Ferrarini, il celebre motivatore di Leonardo Bonucci che ha accompagnato il percorso di crescita del difensore in tutta la sua carriera. "Il riconoscimento nella vita è una cosa sacra - scrive il mental coach -, chi non lo dà, finirà per non esser a sua volta riconosciuto senza pietà".

Il riconoscimento nella vita è una cosa sacra, chi non lo da finirà per non esser a sua volta riconosciuto senza pietà#albertoferrarini — Alberto Ferrarini (@Motivatore1000) 3 novembre 2017

Il post è sibillino: Ferrarini si riferisce molto probabilmente a una mancanza di riconoscenza. Da parte di chi? L'ultima discussione tra ile Bonucci è nata all'indomani dell'espulsione del difensore contro il Genoa, quando Ferrarini, intervistato da una radio, ha spiegato che il giocatore avrebbe fatto meglio a lasciare"perché alla Juve era sempre stato un soldato". Bonucci ha immediatamente replicato: "Ecco perché non è da escludere che il nuovo messaggio di Ferrarini fosse diretto proprio a lui...