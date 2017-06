"La leggenda torna a casa": la Fiorentina riabbraccia Antognoni

La Fiorentina ufficializza il ritorno di Giancarlo Antognoni attraverso un video, trasmesso sui propri canali ufficiali, dal titolo eloquente: 'La leggenda torna a casa'. Significative anche le immagini di repertorio scelte che riprendono alcuni dei tanti gol realizzati da Antognoni nel corso della sua lunga carriera vissuta quasi interamente in maglia viola, fino a quelle recenti con lo stesso ex capitano fra i protagonisti qualche mese fa dell'evento per i 90 anni della Fiorentina, il suo ingresso in campo al Franchi e l'abbraccio con Andrea Della Valle.



Esaurito il 31 dicembre il suo contratto con la Figc come capo delegazione dell'Under 21, Antognoni si è accordato con la società viola di cui sarà ambasciatore: prevista nei prossimi giorni la presentazione ufficiale alla presenza di Andrea Della Valle.



''Antognoni - spiega una nota del club toscano - avrà compiti di rappresentanza, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali. Siamo certi che l'entusiasmo con cui Giancarlo affronterà questa sua nuova avventura e l'affetto con cui tutta la Famiglia Viola lo sta aspettando siano di grande auspicio per una collaborazione lunga e fruttuosa''