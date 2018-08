"La Juve pensa a un secondo stadio per l'Under 23 e la squadra femminile"

La Juventus sta pensando a un secondo stadio (sul modello di Barcellona e City). Secondo quanto scrive Tuttosport oggi in edicola il nuovo impianto ospiterebbe le partite della seconda squadra, l'Under 23, attualmente 'in affitto' al Moccagatta di Alessandria per le gare casalinghe, e della formazione femminile che ora gioca a Novara, oltre alle sfide di Youth League della Primavera.



La struttura, da 5/6.000 posti, potrebbe essere quella di un 'prefabbricato' (ce ne sono già diversi in Europa e i tempi di realizzazione andrebbero dai tre ai sei mesi) e sorgerebbe vicino all'Allianz Stadium, nell'area ora occupata dal PalaTorino, che di fatto è abbandondato da tempo.



Tuttavia questo terreno non è della Juventus e quindi, ricorda Tuttosport, bisognerebbe trovare un'intesa con il Comune: in tal senso i tempi rischiano di allungarsi perché ci sarebbe un contenzioso nella zona intorno al palazzetto.