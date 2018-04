"L'arabo Al-Falasi ha fatto un'offerta per la maggioranza del Milan"

È sempre in continua evoluzione la situazione societaria del Milan. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Saeed Al-Falasi, membro di una famiglia nobile degli Emirati Arabi, proprietario del gruppo International Triangle e attivo in differenti settori, dal commercio all'edilizia e al brokeraggio, avrebbe fatto un'offerta per la maggioranza del club di via Aldo Rossi.



Intanto il presidente Li Yonghong ha versato ultimi 3 milioni di euro dell'aumento di capitale da 60 milioni che era stato deliberato lo scorso aprile. Come riferisce la Rosea il cda rossonero di lunedì ha inoltre deliberato di immettere altri 30 milioni per chiudere la stagione sportiva (potrebbe avvebire in più tranche).



Resta cruciale la questione del rifinanziamento del debito con Elliott (303 milioni di euro più interessi da restituire entro ottobre). Il fondo statunitense resta vigile e il Milan, che ha dato mandato alla banca d'affari Merril Lynch, sarà chiamato a dare garanzie in merito all'Uefa nell'appuntamento del prossimo 20 aprile a Nyon quando si dovrà discutere del Settlement Agreement dopo che l'organismo europeo non ha concesso il Voluntary.