"Juventus, Ronaldo vivrà in un attico in centro a Torino"

"Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus". A parlare è Jorge Mendes che in una nota della sua società, la Gestifute, svela tutta la propria gioia sulla voglia di Cristiano Ronaldo di andare a vivere la sua nuova avventura con la Juventus. ''Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo - aggiunge la nota - Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano e alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni''.



Mendes se la gode, come è ovvio che sia, ma anche in Italia c'è chi fa festa, al di là del tifo. "Cristiano Ronaldo è un'operazione storica non solo per la Juve e la città di Torino, ma anche per lo sport italiano - ha detto il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè - A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per quanto riguarda la creazione di valore del settore. Mi aspetto che questa operazione rappresenti anche un volano per lo sviluppo del territorio e del turismo legato ai grandi eventi sportivi".