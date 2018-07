"Juventus, Ronaldo vivrà in centro: chiuderà la carriera a Torino"

"Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus". A parlare è Jorge Mendes che in una nota della sua società, la Gestifute, svela tutta la propria gioia sulla voglia di Cristiano Ronaldo di andare a vivere la sua nuova avventura con la Juventus. ''Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo - si legge - Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano e alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni''.



Successivamente Mendes ha aggiunto: ''Sono molto contento della decisione di Cristiano di giocare per la Juventus. In questa squadra chiuderà la sua incredibile carriera. La Gestifute fa una ringraziamento speciale ad Andrea Agnelli per l'importante accordo raggiunto con il Real ed a Marotta per la professionalità. La casa? Quella giusta: per Cristiano è una cosa molto importante dove poter passare dei bei momenti con la sua famiglia. Questa per Cristiano è una scelta di vita definitiva e molto ben meditata''.



Mendes se la gode, come è ovvio che sia, ma anche in Italia c'è chi fa festa, al di là del tifo. "Cristiano Ronaldo è un'operazione storica non solo per la Juve e la città di Torino, ma anche per lo sport italiano - ha detto il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè - A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per quanto riguarda la creazione di valore del settore. Mi aspetto che questa operazione rappresenti anche un volano per lo sviluppo del territorio e del turismo legato ai grandi eventi sportivi".