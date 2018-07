"Juve, Ronaldo ti porta dai 100 ai 130 milioni"

In centro, a Milano, lo Juventus Store è stato già preso d'assalto: le maglie ufficiali col nome di Cristiano Ronaldo non ci sono ancora, ma c'è chi non ha saputo aspettare e ha chiesto la stampa personalizzata in negozio. È solo un segnale di quello che potrebbe accadere: si dice che Adidas produrrà 3 milioni di maglie in più. Così rispetto all'ultimo bilancio disponibile, quello di giugno 2017, l'arrivo di Cristiano Ronaldo potrebbe significare per la Juventus un aumento dei ricavi fra i 100 e i 130 milioni di euro all'anno, a partire dal bilancio 2019-2020, secondo quanto stimato da Andrea Sartori, Global Head of Sports di Kpmg, network di società di consulenza finanziaria. Insomma, investimento ripagato.



"Da un punto di vista finanziario - spiega Sartori - si tratta di un'operazione molto intelligente e a mio parere sostenibile. Bisogna considerare che ci sarà un incremento dei ricavi da stadio, fra abbonamenti e biglietti, e un incremento delle sponsorizzazioni. Poi ci sono i diritti tv per la Champions, che valgono fra i 20 e i 25 milioni, rispetto alla stagione attuale, se la società arriva almeno ai quarti. Certo, tutto questo sarà influenzato tantissimo dal successo sportivo della squadra, specie in Champions. Un nome come Ronaldo può aprire alla Juve le porte di un mercato unico. I bianconeri hanno 50 milioni di followers fra Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Ronaldo ne ha 322 milioni".