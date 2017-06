"Juve mostruosa, lo capiremo": De Rossi, applausi sui social

I retweet non si contano, i "like" neppure. Le parole di Daniele De Rossi pronunciate a caldo, dopo una grande vittoria della sua Roma, stanno spopolando soprattutto tra i tifosi della Juve. E capire il perché è facile.



A Premium Sport De Rossi ha sottolineato il motivo dell'abbraccio con Buffon a fine partita: "C’è una grande rivalità tra queste due tifoserie, tra queste due squadre - ha spiegato - ma se vuoi bene a una persona, non smetti di volergliene nemmeno per novanta minuti. Qualche calcio ce la diamo, qualche botta ce la diamo, cerchiamo di batterci l'un l'altro. Ma ad alcuni di loro voglio davvero bene, sono tra gli amici più cari che ho avuto in questo sport". Ripensando alla polemica social di Nainggolan, queste dichiarazioni assumono un significato ancora più forte.



Il centrocampista della Roma ha aggiunto anche altro incoronando i bianconeri: "Questa Roma che si dovrà inchinare a una squadra di mostri, una squadra di fenomeni. Vogliamo vincere, vorremmo vincere ogni tanto anche noi, ma bisogna essere realisti e capire che abbiamo di fronte una squadra che ha fatto la storia del calcio. Forse lo capiremo tra tanti anni".