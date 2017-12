"Juve, Mandzukic vuole fare la punta". Ma lui smentisce...

E adesso come la mettiamo? Se lo scenario disegnato da Tuttosport fosse confermato, la Juve sarebbe vicina a una svolta che fino a questo momento si è solo intravista, a partire dall'ultima partita col Barcellona: "Mandzukic non torna più". Il titolo del quotidiano torinese va letto in chiave tattica e non di mercato: a quanto pare, il croato non intende più sacrificarsi per la squadra percorrendo chilometri sulla fascia sinistra e chiede di tornare al vecchio ruolo anche e soprattutto in vista del Mondiale. Con la sua nazionale gioca centravanti ed è lì che vuole giocare anche nella Juve, dove però il ruolo è occupato da Higuain.



In realtà il giocatore ha risposto, evidentemente smentendo lo scenario, allo stesso quotidiano, con una serie di eloquenti emoticon, tra cui un paio di faccine che ridono: insomma, non intende fare passi indietro sulla propria posizione.



Mandzukic è stata una delle chiavi della scorsa stagione: quando Allegri decise di passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1, l'uomo in più era proprio il croato, schierato da esterno sinistro sulla linea dei trequartisti, una mossa che ricordò molto quella di Mourinho all'Inter nell'anno del Triplete, con Eto'o disposto a fare un passo indietro per il bene collettivo. Nella stagione successiva Eto'o tornò a fare il centravanti: il problema sarà capire cosa intende fare Allegri...