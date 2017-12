"Juve, discorso di Barzagli prima della sfida col Napoli"

Tutti zitti, parla Barzagli. È andata più o meno così, giovedì a Vinovo, alla vigilia di Napoli-Juve, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. Il retroscena che emerge, stavolta, non parla di risse, scazzottate o tensioni. Tutt'altro. Proprio nella settimana in cui erano emerse ancora voci su una lite in casa bianconera con una sospetta "frattura" tra italiani e sudamericani, l'esperto difensore bianconero ha voluto compattare il gruppo, perché era chiaro a tutti che una vittoria al San Paolo poteva risultare fondamentale nella lotta scudetto, soprattutto in questo momento del campionato.



Chiaramente non potremo mai conoscere le parole esatte pronunciate da Barzagli, ma il concetto espresso era uno solo: fare gruppo, fare squadra. Insomma, tornare ad essere la Juve che ha conquistato sei scudetti consecutivi, sul campo e fuori. "L'hanno ascoltato tutti in religioso silenzio", si legge sulla Gazzetta.Il modo in cui i campioni d'Italia hanno affrontato la partita, la loro esultanza in campo e le foto postate sui social poco dopo il fischio finale rivelano che il messaggio è stato recepito. Barzagli, evidentemente, ha saputo toccare le corde giuste. Non ha la fascia da capitano, non ha neppure giocato titolare al San Paolo, ma ancora una volta si è dimostrato un uomo chiave dello spogliatoio.