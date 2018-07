"Juve, Cristiano Ronaldo lascia una mancia da 20 mila euro"

"Eccitato" dalla Juve, generoso in vacanza. Le due cose non sono contrapposte: rappresentano entrambe il meglio di Cristiano Ronaldo. L'amore per la sua nuova squadra lo esprime sui social dando così la buonanotte ai propri tifosi dopo un buongiorno (in italiano) da 7 milioni di like: "Excited to be a bianconero". Non serve la traduzione.

La traduzione non è servita neppure per leggere i numeri sull'assegno che il giocatore ha lasciato al resort di Costa Navarino dove è andato in vacanza insieme a Georgina: secondo quanto riporta il Sun avrebbe regalatoai dipendenti. Del resto lì si è scritta la storia della sua carriera: il patto con Agnelli è stato sancito proprio in Grecia.