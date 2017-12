"Juve, Buffon non ci ha ripensato". Futuro da dirigente?

Nessun ripensamento. Secondo quanto scrivono La Gazzetta dello Sport e La Stampa Gigi Buffon al termine della stagione lascerà il calcio giocato dopo una straordinaria carriera. Per la Rosea il portiere della Juventus pare destinato a ricoprire un ruolo da dirigente nella società bianconera: in tal senso sarebbe in programma un incontro con il club piemontese per ragionare sul futuro prossimo.



Buffon dunque non avrebbe cambiato idea: a far sorgere dei dubbi erano state le immagini (trasmesse da Premium Sport) del colloquio tra il 39enne e il ds dell'Inter Piero Ausilio prima della sfida dello Stadium. "Mi sento importante per la Juve, vedremo cosa penserà la società" le parole che avrebbe pronunciato il numero 1 dei Campioni d'Italia.



Da qui l'ipotesi suggestiva di un altro anno in campo ma a quanto pare, al momento, l'intenzione del fuoriclasse rimane quella di appendere le scarpe al chiodo nel maggio 2018.