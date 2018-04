"Juve, Buffon ha deciso: a fine stagione si ritira"

La scelta sarebbe ormai stata fatta. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola Gigi Buffon avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione e l'annuncio dovrebbe arrivare prima del previsto "per evitare assonanze con le diverse musiche suonate per gli addii di Del Piero o Totti". Senza alcuna polemica dunque perché con il presidente Andrea Agnelli, come ha detto lo stesso portiere, "le idee combaciano alla perfezione".



Prima di appendere le scarpette al chiodo il numero 1 della Juventus proverà a vincere il settimo scudetto consecutivo e alzare quella Champions League che manca nella sua ricca bacheca (l'eventuale conquista prolungherebbe di qualche mese la sua carriera per scendere in campo nel Mondiale per Club).



L'estremo difensore intanto, sempre secondo quanto riferito dal CorSera, non avrebbe gradito le dichiarazioni (in buona fede) di Di Biagio che avrebbe sottinteso di voler preparare una passerella finale ("Buffon non deve finire con la Svezia. E' una questione di storia personale, di prestigio, di ciò che Gigi ha dato al calcio"). Ma Gigi non vuole essere una 'zavorra' per la maglia azzurra e passare per quello che toglie spazio ai più giovani: del resto le parole del ct nelle scorse settimane hanno scatenato parte della critica (social e non solo) anche alla luce del gol di Eriksen nell'andata degli ottavi col Tottenham, aumentando così il 'disappunto'.