"Juve, Buffon corteggiato dalla Fifa"

Cosa farà Gigi Buffon a fine anno non è proprio scontato, ma quasi: il portiere capitano della Juve e della Nazionale ha fatto intendere chiaramente che questa possa essere la sua ultima stagione, da chiudere con la partecipazione al Mondiale. Potrebbe cambiare idea, in realtà, ma al momento è più alta la probabilità che smetta col calcio giocato.



Difficilmente, però, Buffon si allontanerà dal mondo del calcio. Ha già detto di non voler fare l'allenatore, per l'eccesivo stress e per l'impegno che il ruolo richiede. Ma c'è già chi lo sta corteggiando per averlo accanto a sé: secondo quanto rivela Tuttosport, infatti, Gianni Infantino vorrebbe che rivestisse un ruolo di primo piano alla Fifa e - stando a quanto rivela il quotidiano torinese - "i ragionamenti sono diventati più intensi". Il numero uno della Federcalcio mondiale cerca così di "scavalcare" Tavecchio, visto che anche alla Figc piacerebbe investire sull'uomo immagine più rilevanete del calcio italiano.