"Juve-Bonucci, il disgelo con Allegri è cominciato a ottobre"

"Mister, questo premio è anche e soprattutto suo". "Grazie, mi fa molto piacere". È cominciato tutto così. Anzi, ricominciato, secondo quanto svela la Gazzetta dello Sport. Era il 23 ottobre, Leonardo Bonucci viene inserito nella top 11 dell'anno dalla Fifa nonostante l'inizio di stagione balbettante con la maglia del Milan e la sua dedica va a Massimiliano Allegri che ovviamente apprezza il gesto.



Nei mesi precedenti era venuto fuori di tutto sui presunti problemi creati dal difensore nello spogliatoio della Juventus. E tra le voci di sicuro non è mai mancata quello del rapporto non idilliaco con l'allenatore che aveva deciso di punirlo per alcune parole di troppo volate in campo spedendolo in tribuna contro il Porto. Sembra che tutto sia partito da lì e che Bonucci da quel momento in poi si sia allontanato dalla Juve, decidendo di cambiare aria in estate.



Poi quel giorno a Londra, Bonucci ha voluto chiarire: lui e Allegri si sono parlati ed è così che si sono creati i presupposti per il clamoroso ritorno. Il resto l'ha fatto la situazione del Milan con il capitano rossonero che, come raccontato sempre dalla Gazzetta dello Sport, si è sentito tradito per le promesse mai mantenute. E visto che con Allegri il rapporto è ricucito, tornare a Torino è la prima idea che è venuta in mente a Bonucci.