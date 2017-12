InterBells, il coro di Natale è nerazzurro

Il Natale è sempre più vicino e l'Inter ha deciso di fare gli auguri a tutti i propri tifosi con un coro in salsa nerazzurra, InterBells, diretto dal Maestro Spalletti. Ecco il messaggio postato dal club sulla propria pagina Facebook a corredo del video con la canzone: "Il Natale si festeggia in famiglia e quella interista si riunisce il 16 dicembre allo stadio Meazza, per finire la canzone manca solo la tua voce. Unisciti al coro nerazzurro e vieni a cantare #InterBells!".