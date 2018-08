"Inter, Joao Mario fuori rosa se non parte"

No, no e no. Joao Mario conosce molto bene la parolina e a quanto pare la sta pronunciando ripetutamente in questi giorni rifiutando tutte le possibili destinazioni: no al Besiktas, no al Betis, no al Siviglia, e prima ancora no a tutti i club di Premier League che si erano avvicinati a lui. Ora l'ultimo club che si è fatto avanti per il centrocampista portoghese è il Monaco, che avrebbe preferito Candreva nell'ambito dell'operazione Keita, ma l'esterno italiano ha preferito rimanere all'Inter.



Se Candreva in ogni caso potrà ancora far parte del progetto di Spalletti dopo aver giocato da titolare quasi tutta la scorsa stagione, non è così per Joao Mario: l'Inter lo ha ceduto in prestito al West Ham a gennaio e vorrebbe liberarsi del suo ingaggio anche stavolta, altrimenti - stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport - lo "punirà" escludendolo sia dalla lista Champions che da quella per il campionato. Di fatto Joao Mario sarebbe fuori rosa: un separato in casa da 40 milioni.