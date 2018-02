"Inter, Cancelo in panchina col Crotone per motivi disciplinari"

Joao Cancelo sarebbe partito dalla panchina con il Crotone non per scelta tecnica. Secondo quato scrive Tuttosport Luciano Spalletti avrebbe escluso il portoghese dalla formazione titolare dell'Inter per motivi discplinari: il 23enne avrebbe tenuto un atteggiamento poco consono in allenamento, lavorando con poca convinzione.



Da qui la la decisione del'allenatore nerazzurro che ha schierato dal primo minuto D'Ambrosio e Dalbert sugli esterni: l'ex Nizza ha deluso e si è beccato i fischi da parte di alcuni tifosi presenti a San Siro venendo sostituito proprio da Cancelo al 74'.



L'assenza del laterale, in prestito (con diritto di riscatto) dal Valencia, aveva sorpreso considerato che a Ferrara contro la Spal era stato uno dei pochi a salvarsi: ora forse si è capito il perché dell'esclusione.