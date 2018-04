"Incontro a Londra tra il Milan e Walter Sabatini"

Walter Sabatini nel mirino del Milan. Il nostro Carlo Pellegatti ieri aveva riferito del possibile arrivo (tra gli altri) dell'ex coordinatore tecnico di Suning e oggi la Gazzetta dello Sport riporta alcuni rumors secondo i quali importanti emissari del club rossonero avrebbero incontrato a Londra l'esperto dirigente. Non è noto l'esito del faccia a faccia ma è chiaro che il Diavolo sta muovendo i primi passi nell'ottica di un'eventuale sostituzione del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli al termine della stagione dopo i deludenti risultati della squadra.



Sarebbe forte anche la candidatura di Cristiano Giuntoli: già la scorsa estate c'erano stati contatti tra alcuni rappresentati del presidente Li Yonghong e il ds azzurro "in accoppiata con Maurizio Sarri" ma ora arriverebbe anche senza il tecnico dei partenopei. Sullo sfondo l'ipotesi del suggestivo ritorno di Ariedo Braida (a Milanello per 27 anni) e dell'approdo di Michael Emenalo, uomo mercato del Monaco.