"Il pallone di Totti va messo in banca e tenuto sotto chiave"

"Mi mancherai": firmato Francesco Totti. Nel lungo post Roma-Genoa in cui il numero 10 giallorosso ha dato l'addio al suo popolo, il Pupone ha firmato un pallone prima di calciarlo direttamente verso le tribune dell'Olimpico. La gara per conquistare quello che è diventata un vero e proprio cimelio è stata vinta da un tifoso giallosso: l'amica Erika ha postato su Twitter la foto del ragazzo che regge l'ultimo pallone calciato da Totti. Thomas Lintozzi, questo il nome del fortunato supporter, ai microfoni di Premium Sport non ha nascosto la soddisfazione e svelato, tra ils erio e il faceto, cosa farà del 'cimelio': "Va messo in banca e tenuto sotto chiave".