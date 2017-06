"Empoli, Mchedlidze colpito con un pugno dai tifosi"

Levan Mchedlidze è stata per oltre un mese la faccia bella dell'Empoli. Ora sul suo volto i tifosi hanno scagliato la propria rabbia. È successo domenica pomeriggio, subito dopo la sconfitta con il Sassuolo, la prima dopo due vittorie consecutive per i toscani che con le imprese a Firenze e San Siro contro il Milan sono riusciti a restare davanti al Crotone.



Secondo quanto riporta il Tirreno, Mchedlidze è stato colpito con un pugno dai tifosi. Lo scontro, come detto, è nato al termine della sfida col Sassuolo: un gruppo di sostenitori ha fermato l'auto del giocatore tra via Guido Monaco e viale delle Olimpiadi, non distante dal Castellani: all'inizio è una normale discussione, come capita spesso, poi la situazione degenera e Mchedlidze rimedia un colpo in faccia. A quel punto il giocatore viene portato via, mentre la rissa continua tra i tifosi prima che l'arrivo della polizia municipale riporti la situazione sotto controllo.