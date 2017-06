"Dybala? C'era il rischio che si rompesse". Juve, ansia da triplete

Occhi puntati ancora di più su Paulo Dybala, il grande assente nella sfida del San Paolo, in campo solo negli ultimi minuti di gara più il recupero con due palloni appena toccati. L’attenzione è altissima dopo le dichiarazioni del c.t. dell'Argentina: "Dybala non ha giocato contro la Bolivia perché c’era il forte rischio che si rompesse". Parole, quelle di Bauza, che non sono di certo passate inosservate, in una stagione zoppicante dell'argentino. Infortunio alla nona giornata contro il Milan, rientro un mese e mezzo dopo in Champions League. Fuori dopo qualche minuto per precauzione contro la Samp portandosi dietro un problema muscolare che non gli ha consentito di scendere in campo con la maglia della nazionale.



La Juve avrà bisogno di lui nella doppia sfida contro il Barcellona, in cui dovrà fare di certo molto di più rispetto a quello visto ieri in campo al San Paolo. Allegri lo sa, ma guarda anche alla sostanza perché il pareggio pur con tanta sofferenza è un punto che avvicina i bianconeri ancor di più alla storia, il sesto scudetto consecutivo, con il Napoli, lontano 10 punti e la Roma seconda a -6. C’e’ ancora lo scontro diretto coi giallorossi, è vero, ma il tecnico è convinto che la sua Juve non perderà punti per strada da qui in poi e che non sarà il big match dell’Olimpico a decidere la stagione alla penultima giornata. Sarà decisiva invece la sfida contro il Napoli per un posto in finale di Coppa Italia: la Juve ci arriverà forte del 3-1 dell’andata, consapevole che ci sarà da soffrire. L’attesa è tutta per la sfida del San Paolo: con vista sul Chievo, il pensiero è al Barcellona, magari con un Dybala in più: sognando il triplete di cui forse proprio il fenomeno argentino ha le chiavi…

Mikaela Calcagno