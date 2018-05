"De Laurentiis stufo dei cori anti-Napoli: farà uscire i giocatori dal campo"

Aurelio De Laurentiis pronto ad azioni clamorose. Il presidente del Napoli, riferisce la Repubblica, non ha digerito i cori razzisti contro il Napoli che hanno portato alla sospensione per 3' della sfida con la Sampdoria.



Il numero uno azzurro dovrebbe contattare la Figc e la Lega Calcio chiedendo che, qualora si ripeta una situazione simile, lo stop alle gare diventi la regola e non l'eccezione.



Se non venisse accontentato, sempre secondo il quotidiano romano, il patron campano potrebbe decidere di far uscire i giocatori dal campo: rientrebbero solo una volta terminati gli insulti provenienti dagli spalti. Si tratterebbe di una misura estrema e drastica per convincere i vertici del pallone ad adottare provvedimenti più severi.