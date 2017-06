"Convocazione in Primavera? Donnarumma è tenuto a rispondere"

Si profila "un anno difficile, di particolari tensioni, fatto di grande attenzione da parte di entrambi" fra il Milan e Gigio Donnarumma se il portiere non rinnoverà il contratto (sembra scontato dopo lo strappo tra le parti) o non sarà ceduto. Non ha dubbi l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, secondo cui "esistono i rischi che uno dei due metta un piede in fallo o ecceda rispetto ai diritti dell'altro, e a quel punto si potrebbe affrontare una tematica di mobbing. Quando si arriva a questo tipo di situazioni il rapporto di forza è sbilanciato completamente a favore del giocatore. La società non può che accettare chiedendo la massima professionalità all'atleta".



"Dal momento che Donnarumma è un calciatore in età per essere comunque selezionato per la formazione Primavera - ha notato Grassani, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 - lui si allena con la prima squadra, si cambia negli spogliatoi con i colleghi, si allena agli ordini di Montella, poi il venerdì Donnarumma può essere o meno convocato in prima squadra, così come in Primavera. E, nel caso, è tenuto a rispondere".



Secondo il legale "sarà un anno di particolari tensioni: ognuno dei due soggetti potrebbe incorrere in un incidente di percorso, in un'intervista fuori luogo, in un attacco indebito alla società, e viceversa la società potrebbe non corrispondere a pieno a quelli che sono i suoi obblighi nei confronti del giocatore".