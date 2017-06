'Caso Barzagli', la reazione della moglie: "Ma anche no"

"Ma anche no". Un messaggio breve ma inequivocabile. Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli, interviene su Instagram per difendere il marito. Il difensore della Juventus era finito nell'occhio del ciclone nella giornata di domenica quando era stata diffusa un'immagine che lo ritraeva in un locale a tarda notte dopo che aveva lasciato il ritiro con la Nazionale per motivi familiari. L'autore della foto, un dj, aveva poi chiarito che non era stata scattata alle 3 ma alle 22, quando Barzagli stava cenando con la sua famiglia.



Ieri sono poi arrivate le parole di Ventura: "Mi ha stupito la foto, sinceramente, fosse andato in disco ci sarei rimasto molto male, ma quando uno esce da Coverciano non mi riguarda più. Ribadisco, che non c’era nulla di concordato con la Juventus, zero speculazioni su questo". Ora il caso sembra, forse, definitivamente chiuso.

• Un post condiviso da Maddalena Nullo (@maddalena_nullo) in data: 28 Mar 2017 alle ore 00:07 PDT