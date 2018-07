"Calciomercato Napoli, nessun colpo in attacco. Ancelotti trattiene Inglese"

Il sogno Benzema è durato solo qualche settimana. Secondo quanto scrive il Mattino l'attaccante del Real Madrid, nonostante la grande stima di Carlo Ancelotti, non vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione: l'operazione (ingaggio compreso) ha un costo troppo alto per i parametri del club azzurro e quindi la trattativa non partirà nemmeno.



In attacco non ci sarà nessun colpo a effetto (anche se non va dimenticato l'acquisto di Simone Verdi). Lo stesso Ancelotti avrebbe infatti deciso di trattenere in rosa Lorenzo Inglese: per la punta ex Chievo si sono fatte avanti diverse squadre di Serie A e tre di Premier League ma la risposta dei partenopei è stata in tutti i casi negativa.



I tifosi adesso sperano nei fuochi d'artificio in difesa o a centrocampo: i nomi sono quelli di David Luiz (con il Chelsea è ancora aperto il discorso Sarri) e Arturo Vidal.