"Bonucci si è sentito tradito, ecco perché ha deciso di lasciare il Milan"

Dopo una sola stagione Leonardo Bonucci ha deciso di dire addio al Milan manifestando la volontà di tornare alla Juventus. La Gazzetta dello Sport prova a ricostruire le tappe che hanno portato a questa clamorosa e inaspettata scelta.



Anzitutto un anno fa il club di via Aldo Rossi aveva presentato al difensore un progetto che prevedeva la qualificazione in Champions League con la prospettiva di tornare in breve tempo a competere per lo scudetto. La faraonica campagna acquisti da 240 milioni di euro ha illuso un po' tutti e forse anche lo stesso capitano rossonero, in difficoltà nei primi mesi tanto da far sorgere già a dicembre dubbi sulla permanenza a Milano (complice anche il no dell'Uefa al voluntary agreement con le prime perplessità sulla tenuta economica del nuovo corso cinese). La moglie e i figli di Bonucci del resto erano rientrati presto a Torino e Leo aveva così soggiornato in albergo rinunciando a cercare casa nel capoluogo lombardo.



La situazione è migliorata con il cambio in panchina e l'arrivo di Gattuso anche se poi il brutto finale di stagione ha spinto il Milan lontano dal quarto posto. Quest'estate piena di incognite e tensioni per la sentenza dell'Uefa che ha escluso il Diavolo dalle Coppe prima del vittorioso ricorso al Tas di Losanna, oltre ai problemi societari con le trattative 'infinite' tra Li Yonghong e Commisso, ha spinto il centrale a chiedere al proprio agente di cercare altre destinazioni.



La rivoluzione ai vertici del club (via i cinesi, Fassone e Mirabelli) non è bastata a invertire la rotta perché pur garantendo maggiore solidità e sicurezza finanziaria, Elliott non può fare subito grandi colpi di mercato come dichiarato apertamente dal nuovo dt Leonardo. E invece Bonucci, a 31 anni, non intende più aspettare: vuole lottare subito per obiettivi ambiziosi e si è sentito 'tradito' tante volte dal Milan...