"Berlusconi potrebbe comprare il Genoa: ci sto lavorando"

Silvio Berlusconi futuro presidente del Genoa dopo Preziosi? Già qualche settimana fa Alberto Zangrillo, medico dell'ex presidente del Milan, ci aveva provato: "Dopo aver ceduto il Milan ai cinesi perché non fa un pensiero al Genoa?. Il decimo scudetto varrebbe più di una Champions vinta col Milan". La risposta era stata netta: "Il tifo è come la religione, non si può cambiare".



Zangrillo però non si è rassegnato, come sottolinea a Repubblica-Genova: "Tutti noi sogniamo per il Genoa un cinese ricchissimo o qualche emiro arabo, ma credo siano soluzioni altamente improbabili. Quanto ai genovesi la storia degli ultimi anni dimostra che non è il caso di farci affidamento. E allora per tutta una serie di motivi, non ultimo perché glielo chiede il sottoscritto, Berlusconi potrebbe anche dire di sì. Io ci sto lavorando". L'ulteriore pressing andrà a buon fine?