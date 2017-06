"Allegri, sì al Barcellona". Ma al 60% resta alla Juve...

Dopo lo "yes" all'Arsenal è arrivato anche il "sì" al Barcellona. A quanto pare, stando ai media stranieri, Massimiliano Allegri sta elargendo promesse matrimoniali un po' in tutta Europa. Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, l'entourage dell'attuale tecnico bianconero avrebbe fatto sapere ai dirigenti blaugrana che non c'è nulla di firmato con i Gunners e che sarebbe interessato anche alla panchina catalana già liberata da Luis Enrique per la prossima stagione.



Al momento, in realtà, sono in forte rialzo le quotazioni di una permanenza di Allegri alla Juve. Nel gioco delle percentuali, siamo almeno a 60, in base a quanto rivelato dal nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia. Il tecnico che ha portato i bianconeri in finale di Champions due anni fa e che ora punta al Triplete, ovviamente fa gola a tanti. Ma Marotta dovrebbe riuscire a convincerlo a restare a Torino.