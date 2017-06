"All'Inter gruppo anarchico e la società non conta nulla"

Roberto Gagliardini rischia di essere al centro di un nuovo polverone all'interno di un rapporto con i tifosi interisti, fatto di amore (per le prestazioni in campo) ma anche odio (per la presenza allo Stadium in Juve-Barça e il like su Instagram a Bonucci dopo la partita di ritorno al Camp Nou).



Siamo al livello di presunte confidenze (non ci sono conferme ufficiali) ma le parole che il centrocampista dell'Inter avrebbe detto a Tullio Gritti - vice di Gasperini all'Atalanta - sono un duro attacco a squadra e società: secondo quanto riportato da Il Giornale, lo spogliatoio nerazzurro sarebbe una "sede staccata di un gruppo anarchico con fazioni contro fazioni, senza che a nessuno dei triumviri societari fosse riconosciuta l'autorità necessaria".



L'ex giocatore bergamasco in giornata ha parlato a Inter Channel: "Appena arrivato andavamo bene, c'era la rincorsa alle posizioni di vertice, poi il calo improvviso che ci sta accompagnando tuttora. Inspiegabile. Dobbiamo venirne fuori il prima possibile. Noi non siamo e non possiamo essere questi. Sta a noi dimostrare attraverso i fatti al di là dell'obiettivo che andremo a raggiungere. C'è da lottare per noi stessi e per i tifosi: stiamo facendo davvero una brutta figura".



Gagliardini ha raccontato poi i cinque mesi trascorsi dal suo arrivo in nerazzurro: "Prima l'Inter, poi subito la Nazionale, ma anche qualche critica: sono stati mesi con tante emozioni. Se ora penso a dov'ero un anno fa e dove sono arrivato, sono felicissimo. Ora che ci sono, cerco di dare ancora il massimo: è solo il primo passo".