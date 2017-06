"Agnelli ha incontrato Dominello, ma la 'ndrangheta non c'entra"

Incontri tra l'ultrà Rocco Dominello e Andrea Agnelli? Sì, ci sono stati. Questo è quanto dichiara a Premium Sport il legale dello stesso Dominello, il tifoso bianconero che secondo la Procura di Torino avrebbe avuto rapporti con la 'ndrangheta. "I rapporti tra Dominello e Andrea Agnelli? Noi confermiamo, come già dichiarato dal signor Dominello ad agosto in un interrogatorio alla procura della Repubblica di Torino, che ci sono stati incontri tra il presidente della Juve e il signor Dominello Rocco. Incontri tutti leciti, finalizzati alla questione dei biglietti in quanto il signor Dominello rappresentava un parte degli ultrà: quindi sono stati incontri tutti leciti. Noi ora stiamo valutando se fare il rito abbreviato o il dibattimento".





"Sicuramente in atti vi sono dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia che escludono il signor Dominello non solo da rapporti illeciti con la mafia, con i signori Agnelli ma addirittura escludono che egli sia un mafioso che abbia interessi nel mondo della Juventus. Se dovessimo andare a dibattimento il primo testimone che noi citeremo sarà il presidente Agnelli perché confermi i rapporti leciti che ci sono stati tra Dominello Rocco e la presidenza. I due si sono parlati più di una volta e sicuramente il signor D’Angelo conosce queste circostanze".