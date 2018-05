Última rodada da Serie A 2017/18

JUVENTUS-VERONA (Sábado, às 15h Allianz Stadium, em Turim) » O jogo da festa do heptacampeonato da Juve e da despedida de Buffon deve ser tranquilo. O rebaixado Verona nunca venceu a Velha Senhora em Turim pela Serie A: em 27 partidas, foram registrados 23 vitórias juventinas.



» A Juve venceu os 10 últimos jogos como mandante contra o Verona. Em seis deles, nem mesmo sofreu gols.



» Perdendo ou empatando, o Verona estabelecerá seu recorde negativo de pontos numa única temporada da Serie A. Hoje, suas piores marcas são de 27 (em 1996-97, torneio com 18 participantes) e 28 pontos (em 2015-16, com 20 equipes).



» A Juventus terminará o campeonato com a segunda melhor pontuação de sua história: tem 92 pontos e pode atingir 95. Só em 2013-14, quando fez 102, teve desempenho superior.



» Se não sofrer gol, a Juventus estabelecerá um recorde na Itália: ficará 23 rodadas de um mesmo campeonato sem ter sido vazada, superando as próprias marcas de 2013-14 e 2015-16 e a do Milan de 1993-94.



» No período em que foi heptacampeã, a Juventus ficou 143 jogos sem sofrer gols. São 47 partidas a mais que o segundo colocado no quesito.



» Enquanto o Verona marcou apenas nove gols na meia hora final de jogo, a Juve sofreu apenas seis no mesmo período.



» Dybala já marcou cinco gols contra o Verona na Serie A. Em 158 partidas pelo campeonato, o argentino participou de 99 gols (68 bolas na rede e 31 assistências).



» O elenco do Verona tem uma peculiaridade: seus jogadores jamais conseguiram fazer gols sobre a Juventus. Nem mesmo Cerci, que atuou alguns anos pelo rival Torino, balançou as redes diante da Velha Senhora.

GENOA-TORINO (Domingo, às 15h Luigi Ferraris, em Gênova) » O Genoa perdeu somente um dos seis últimos jogos contra o Torino, mas nos dois mais recentes não conseguiu marcar gols. No primeiro turno, os times empataram em 0-0.



» O Torino não vence o Genoa na Ligúria desde 1981: desde então, foram seis empates e oito derrotas – incluindo aquelas nos três jogos mais recentes.



» O Genoa perdeu quatro dos cinco últimos jogos do campeonato e venceu apenas uma vez nesta sequência. A equipe foi vazada em todas estas partidas.



» Como visitante, o Torino venceu apenas um dos nove compromissos mais recentes – com cinco empates. Em cinco desses jogos, o time sofreu pelo menos dois gols.



» Com uma vitória, o Torino superaria os 53 pontos obtidos na temporada anterior. Porém, embora o time tenha conseguido um resultado similar, o fez com características bem diferentes: em 2016-17, os grenás marcaram 19 gols a mais e também sofreram mais 21.



» Desde o dia 8 de abril o Torino não marca um gol no primeiro tempo de uma partida. De lá para cá, os seis gols anotados pelos grenás saíram após o intervalo.



» O Genoa ganhou apenas um ponto a partir de situações de desvantagem. Nas 19 partidas em que começou atrás do placar, obteve 18 derrotas.



» Antes de Belotti, o último jogador do Torino a marcar pelo menos 10 gols em duas temporadas seguidas foi Paolino Pulici, ídolo do clube nos anos 70. No entanto, o Galo está machucado e não entrará em campo na última rodada.



» Dois dos seis gols de falta marcados por Ljajic foram anotados contra o Genoa. O último deles foi anotado contra os grifoni, em maio de 2017.

CAGLIARI-ATALANTA (Domingo, às 18h Sardegna Arena, em Cagliari) » O Cagliari venceu dois dos três jogos mais recentes contra a Atalanta, após ter perdido os três anteriores. No primeiro turno, os sardos fizeram 2-1.



» Jogando em casa contra os nerazzurri, os sardos se sagraram vencedores em quatro dos seis últimos jogos. Nesta sequência o Cagliari marcou 12 gols – média de dois por partida.



» Para escapar do rebaixamento, o Cagliari precisará confirmar o bom retrospecto contra a Atalanta, mas melhorar a fase recente em casa: o time rossoblù venceu apenas uma das seis últimas partidas como mandante e não marcou quatro gols nestes jogos.



» A Atalanta perdeu somente uma das 12 últimas partidas como visitante – contra a Juventus. Neste período, ganhou sete vezes e empatou quatro.



» O Cagliari venceu a Fiorentina na última rodada. A equipe sarda não consegue dois triunfos consecutivos desde novembro.



» O Cagliari é o time que, percentualmente, marcou mais gols de cabeça na Serie A: 11 de 32, proporção equivalente a 34%. Pavoletti, com nove, contribuiu com quase todos eles.



» A Atalanta marcou 12 gols de cabeça no campeonato. Só Inter e Lazio marcaram mais, quantitativamente: 14.



» Pavoletti marcou quatro gols e deu duas assistências nos seis jogos mais recentes contra a Atalanta. O centroavante é, ao lado de Dzeko e Icardi, um dos jogadores que mais fizeram gols a partir de cruzamentos dos flancos na temporada (sete).



» Os últimos três gols marcados pela Atalanta contra o Cagliari têm a assinatura de Papu Gómez.

CHIEVO-BENEVENTO (Domingo, às 18h Marcantonio Bentegodi, em Verona) » A primeira vitória do Benevento na Serie A aconteceu no primeiro turno, contra o Chievo: 1-0.



» Para se salvar do rebaixamento, o Chievo conseguiu duas vitórias nas duas últimas rodadas. É o mesmo número de triunfos obtidos pelos clivensi nas 21 partidas anteriores.



» O rendimento do Benevento no segundo turno seria suficiente para que a equipe pudesse escapar do consumado rebaixamento. Com 17 pontos somados após a virada de ano, a equipe sannita pontuou mais que cinco adversários – incluindo o Chievo, que fez 16.



» Atualmente, o Chievo tem um saldo negativo de 24 gols: é o pior do clube em suas participações na Serie A, superando os 20 de 2013-14.



» Com 28 derrotas, o Benevento divide com o Pescara o título de maior perdedor da história da Serie A. Se perder mais uma vez, se isolará nessa inglória primazia.



» 30% dos gols marcados pelo Benevento (10 de 33) saíram nos últimos 15 minutos de jogo. Este número é um recorde percentual no campeonato.



» O Chievo é o time que menos marcou gols de bola parada no campeonato: somente sete.



» Desde que foi contratado, em janeiro, Giaccherini é o jogador do Chievo que participou de mais gols da equipe: foram três bolas na rede e três assistências.



» Nas últimas 24 partidas disputadas (considerando Ligue 1 e Serie A), Diabaté conseguiu marcar 16 gols com apenas 24 finalizações em direção ao gol.

MILAN-FIORENTINA (Domingo, às 18h Giuseppe Meazza, em Milão) » O Milan ficou invicto nos quatro últimos jogos contra a Fiorentina – havia perdido cinco dos oito anteriores. No primeiro turno, as equipes empataram por 1-1.



» O Milan vem de duas vitórias seguidas contra a Fiorentina em San Siro. Antes disso, havia ficado quatro jogos sem triunfar em casa contra os viola: três derrotas e um empate.



» Pela primeira vez em sua história, o Milan terminará cinco campeonatos seguidos fora das cinco primeiras posições na tabela. A equipe, no entanto, está classificada para a Liga Europa – precisa vencer para não depender do resultado da Atalanta e garantir seu espaço na fase de grupos do torneio.



» O Milan perdeu somente uma das oito últimas partidas do campeonato. No entanto, a equipe empatou cinco vezes no período.



» Por sua vez, a Fiorentina venceu quatro de seus cinco compromissos mais recentes como visitante. Em cada uma dessas vitórias, a equipe de Pioli marcou pelo menos dois gols. Para sonhar com a Liga Europa, a viola terá de repetir este desempenho e torcer por uma derrota da Atalanta contra o Cagliari.



» O Milan (juntamente com o Torino) é um dos times que não perdeu nenhum dos jogos em que abriu o placar. São 17 vitórias e quatro empates em 21 jogos.



» Contra o Cagliari, a Fiorentina sofreu seu sétimo gol após jogadas de bola parada: é um recorde negativo na temporada.



» Donnarumma teve uma queda no número relativo de defesas realizadas: nesta Serie A, o percentual é de 68,5% em relação às finalizações efetuadas. Em suas duas outras temporadas como profissional, os números foram 74,1% (2015-16) e 76,4% (2016-17).



» Gio Simeone está perto de igualar Luca Toni: desde 2005-06, com o goleador, nenhum jogador de linha da Fiorentina entrou em campo nas 38 rodadas da Serie A. Cholito jogou as 37 partidas anteriores e deve igualar o italiano.

NAPOLI-CROTONE (Domingo, às 18h San Paolo, em Nápoles) » O Napoli venceu seus três jogos contra o Crotone na Serie A, com um gol sofrido nestes duelos. No primeiro turno, venceu por 1-0.



» Com uma vitória, o Napoli chega a 91 pontos e será a primeira equipe da história a ultrapassar a casa dos 90 sem que isso lhe dê o scudetto. Os azzurri também seriam o terceiro clube a atingir esta cota, após Juventus e Inter.



» Desde que Sarri assumiu o comando do time, o Napoli foi derrotado apenas quatro vezes como mandante: uma contra Atalanta e Juve e duas contra a Roma. O Crotone precisará passar por cima desse retrospecto para escapar do rebaixamento.



» Em sua história na Serie A, o Crotone só conseguiu seis vitórias fora de casa. Nenhuma delas aconteceu contra equipes das oito primeiras posições da tabela.



» O Crotone perdeu cinco dos seus seis últimos jogos como visitantes, sofrendo 13 gols nesta sequência.



» 11 dos 14 últimos gols do Napoli foram marcados nos 20 minutos finais de jogo.



» Seis dos 13 últimos gols marcados pelo Napoli saíram de cobranças de escanteio – cinco deles foram anotados por defensores. Com 14 tentos a partir de corners, os napolitanos lideram neste quesito.



» Insigne marcou apenas um gol nas 50 últimas finalizações efetuadas. Apesar do aproveitamento ruim, o camisa 24 marcou uma doppietta sobre o Crotone na temporada anterior.



» Por outro lado, o nigeriano Simy tem um aproveitamento bem melhor: marcou seis gols nas sete últimas partidas do Crotone, com 20 chutes tentados.

SPAL-SAMPDORIA (Domingo, às 18h Paolo Mazza, em Ferrara) » A Spal perdeu quatro das seis últimas partidas contra a Sampdoria. No primeiro turno, os dorianos venceram por 2-0.



» A Sampdoria não vence a Spal em Ferrara desde novembro de 1958: foram quatro empates e três derrotas na cidade, embora o último confronto tenha acontecido em 1967.



» Nas cinco últimas temporadas, a Sampdoria não venceu nenhuma partida na casa de caçulas: seis empates e cinco derrotas.



» Para escapar do rebaixamento sem precisar fazer contas, a Spal tem que vencer. Em casa, os estensi contam com um retrospecto de duas vitórias, três empates e apenas uma derrota nos seis jogos mais recetes.



» A Samp perdeu em seis dos sete últimos jogos como visitante e não marcou gols em nenhum dos três últimos compromissos longe de Gênova.



» Cruzamentos não funcionam para a Spal. A equipe de Ferrara só marcou um gol no campeonato a partir de bola alçada na área.



» Os seis gols mais recentes sofridos pela Sampdoria foram marcados no segundo tempo. Metade deles aconteceram nos 10 minutos finais de jogo.



» Antenucci participou de 44% dos gols da Spal no campeonato (16 de 36). Com nove gols marcados (seis deles em casa), o veterano pode ser o nono jogador spallino a atingir dois dígitos.



» A última vez que Quagliarella marcou dois gols numa mesma partida aconteceu contra a Spal, no primeiro turno. Depois disso, o atacante só conseguiu marcar mais de um gol outra vez no campeonato (três, contra a Fiorentina).

UDINESE-BOLOGNA (Domingo, às 18h Dacia Arena, em Údine) » Udinese e Bologna não empatam desde 2013: de lá para cá, quatro vitórias friulanas (inclusive por 2-1, no primeiro turno) e duas bolonhesas.



» Poucos gols: os nove últimos jogos entre Udinese e Bologna disputados no Friuli não tiveram mais que dois gols anotados.



» A Udinese venceu apenas duas das 19 últimas partidas no campeonato: 13 derrotas e quatro empates completam o quadro.



» O Bologna somou apenas um ponto nas cinco últimas partidas da Serie A. Nesta sequência, só marcou três gols.



» O Bologna é o time que mais desperdiçou pontos após sair em vantagem neste campeonato: 23 ficaram pelo caminho.



» A Udinese é o time que mais sofreu gols na primeira meia hora de jogo neste campeonato: 23. Já o Bologna levou apenas nove no mesmo período – menos apenas que Inter e Juve.



» Barák voltou a marcar na última rodada após um jejum de quase seis meses. O checo da Udinese sempre anotou em dois jogos consecutivos após tirar a "urucubaca".



» Neste domingo, Verdi fará sua centésima partida pela Serie A. O trequartista participou de seis dos sete últimos gols do Bologna (quatro tentos e duas assistências) e marcou sua primeira doppietta no campeonato exatamente diante da Udinese. Na ocasião (maio de 2016), vestia a camisa do Carpi.



» Destro marcou apenas seis gols nesta Serie A: desde 2012-13 ele não fazia tão poucos. O camisa 10 rossoblù começará no banco.

LAZIO-INTER (Domingo, às 20h45 Olímpico, em Roma) » A partida de número 150 entre Lazio e Inter pela Serie A vale vaga na Liga dos Campeões. Os nerazzurri, que só se classificam em caso de vitória, têm 61 triunfos contra 35 dos laziali. Empates, como o 0-0 do primeiro turno, foram 53.



» A Inter venceu quatro dos oito últimos jogos contra a Lazio pela Serie A. Duas vitórias romanas e dois empates completam o quadro.



» Desde março de 2008 as duas equipes não empatam no Olímpico pela Serie A. Desde então, são cinco vitórias da Lazio e quatro da Inter.



» Em toda a história, Lazio e Inter se enfrentaram três vezes na última rodada da Serie A. Em todas elas, o time celeste venceu: em 1938, 2002 e 2012. O jogo do início dos anos 2000 foi um dos mais traumáticos da história interista e significou a perda do scudetto para os nerazzurri.



» A Lazio conserva a maior sequência de invencibilidade vigente neste momento do campeonato. São 10 jogos sem perder desde a queda para a Juve, em março.



» Por sua vez, a Inter perdeu três vezes nas sete rodadas mais recentes. É o mesmo número de derrotas que os nerazzurri haviam somado nas 30 partidas anteriores do campeonato.



» Lazio e Inter são os times que marcaram mais gols de cabeça no campeonato: 14. A dupla também lidera no quesito de gols a partir de cruzamentos: 16 para os laziali e 18 para os nerazzurri.



» Milinkovic-Savic marcou três gols nas quatro últimas partidas da Serie A. No entanto, o sérvio enfrentou as equipes de Milão em 10 jogos (cinco vezes cada uma) e nunca balançou as redes.



» Icardi marcou quatro gols contra a Lazio na Serie A, mas todos eles aconteceram em San Siro. O argentino enfrentou a Lazio no Olímpico três vezes.