Serie A Zeman, 70 anni senza mezze misure: da Nesta a Totti, la sua top 11

"È un compleanno come un altro. Voi volete farmi sentire vecchio, ma io mi sento un ragazzino... Come la storia del fumo... I medici dicono che ho i polmoni di un ventenne!". Zdenek Zeman compie 70 anni e, come nel suo stile, minimizza, ma il tecnico boemo ha avuto un ruolo fondamentale nel nostro calcio per tanti motivi, il primo dei quali la scoperta di tanti campioni. Da Nesta a Totti, ecco la sua top 11...