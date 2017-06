Serie A Zamparini: "Ecco il mio miglior Palermo di sempre"

In 14 anni di presidenza, Maurizio Zamparini ha visto tanti grandi giocatori che sono passati al Palermo. Campioni cresciuti in Sicilia e poi diventati top player altrove ma che hanno lasciato il segno anche in maglia rosanera. "In porta Posavec, non ho mai avuto grandi portieri... - racconta Zamparini -. A centrocampo Nocerino, poi seconde punte che io vedevo come centrocampisti Ilicic e Pastore. Davanti Dybala, Toni, Miccoli e Cavani per il quale litigai con Colantuono". E l'allenatore? "Il mio miglior Palermo è stato quello con Guidolin" ha detto il presidente rosanero.