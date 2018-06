Serie A Wanda nuda sotto la doccia: Icardi pubblica la foto

Mauro Icardi non deve essere geloso più di tanto o forse ha voglia di far morire di invidia gli altri: dall'Africa, dove lui e la moglie Wanda Nara stanno facendo un resoconto dettagliato della loro vacanza, ha pubblicato la foto di lei nuda sotto la doccia, scherzando sulle scimmie appostate per guardarle. Ovviamente dallo scatto non trapela nulla di scabroso, ma in qualche modo ha fatto discutere.